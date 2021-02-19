Певица, дочь Аллы Пугачевой, Кристина Орбакайте показала, как сблизилась с мужем матери
Юморист Максим Галкин и примадонна российской эстрады Алла Пугачева официально зарегистрировали свои отношения в 2011 году, передает Politeka.net.
Супруг младше своей возлюбленной на 27 лет, однако это никак не повлияло на их отношения. Сейчас пара воспитывает двоих детей, Лизу и Гарри, семья кажется очень дружной.
Однако некоторые СМИ стали распространять информацию, что союзу матери и шоумена не очень рада старшая дочь певицы, Кристина Орбакайте. Последняя в частности выступала против того, чтобы родственники пользовались услугами суррогатной матери.
Якобы Кристина боялась за судьбу детей, так как Пугачева не может стать хорошей матерью.
41-летняя экс-ВИА ГРА Джанабаева сбросила лифчик, показав, чем соблазняет Меладзе: "Вспомнила бабка..."
Мишель Андраде укатила вместе с Позитивом подальше от Дорофеевой, мечты сбываются: "Ого, не знали!"
Загадочная Кароль похвасталась колечком на том самом пальчике, фанаты ахнули: "Идеал для мужчин"
Игривая Кароль сбросила лифчик ради нового эксперимента, Потап не устоит: "Ого, Тина..."
41-летняя экс-ВИА ГРА Джанабаева сбросила лифчик, показав, чем соблазняет Меладзе: "Вспомнила бабка..."
Однако Максим Галкин опроверг данную информацию. Артист отметил, что у него прекрасные отношения с падчерицей и при возможности всегда делает с ней фото.
В этот раз Галкин и Орбакайте "сблизились", сидя рядом на шоу «Точь в точь». Певица надела наряд с глубоким декольте.
"Я с большим удовольствием заняла почётное место в жюри! Устройте себе приятный, воскресный вечер✌🏼", - написала Кристина.
"Вааааау😍😍😍", "Поздравляю, Кристиночка! Жду❤️❤️❤️", "Всегда счастлива видеть Кристину.❤️", "Всегда рада вас видеть и слышать", "очень жду 🙌❤️", "Красивая и обаятельная , люблю вас очень❤️😍😍😂", "Ураааааа!!!! Нет сил ждать! Люблю вас очень-очень сильно!!!! ❤️", "Без Галкина не обходиться ни одного шоу!!!!", - прокомментировали подписчики.
Напомним, что Кристина Орбакайте в кожаном наряде заткнула за пояс молодых красоток: Пугачева может гордиться.
Как сообщала Politeka, красавцы-сыновья Кристины Орбакайте взбудоражили сеть, редкое фото: "Они совсем не похожи".
Также Politeka писала, что Кристина Орбакайте в мини наплевала на возраст, заткнув за пояс молодых звезд: «Стройняшечка!».