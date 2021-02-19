Певица, дочь Аллы Пугачевой, Кристина Орбакайте показала, как сблизилась с мужем матери

Юморист Максим Галкин и примадонна российской эстрады Алла Пугачева официально зарегистрировали свои отношения в 2011 году, передает Politeka.net.

Супруг младше своей возлюбленной на 27 лет, однако это никак не повлияло на их отношения. Сейчас пара воспитывает двоих детей, Лизу и Гарри, семья кажется очень дружной.

Однако некоторые СМИ стали распространять информацию, что союзу матери и шоумена не очень рада старшая дочь певицы, Кристина Орбакайте. Последняя в частности выступала против того, чтобы родственники пользовались услугами суррогатной матери.

Якобы Кристина боялась за судьбу детей, так как Пугачева не может стать хорошей матерью.

Однако Максим Галкин опроверг данную информацию. Артист отметил, что у него прекрасные отношения с падчерицей и при возможности всегда делает с ней фото.

В этот раз Галкин и Орбакайте "сблизились", сидя рядом на шоу «Точь в точь». Певица надела наряд с глубоким декольте.

"Я с большим удовольствием заняла почётное место в жюри! Устройте себе приятный, воскресный вечер✌🏼", - написала Кристина.

"Вааааау😍😍😍", "Поздравляю, Кристиночка! Жду❤️❤️❤️", "Всегда счастлива видеть Кристину.❤️", "Всегда рада вас видеть и слышать", "очень жду 🙌❤️", "Красивая и обаятельная , люблю вас очень❤️😍😍😂", "Ураааааа!!!! Нет сил ждать! Люблю вас очень-очень сильно!!!! ❤️", "Без Галкина не обходиться ни одного шоу!!!!", - прокомментировали подписчики.

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