Украинский исполнитель Михаил Хома (DZIDZIO) показал, как выглядит его мама

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм артист опубликовал видео, снятое на одном из его концертов. Он вывел свою маму на сцену, обнимал ее и просил поклонников подарить ей аплодисменты. Ролик Михаил Хома опубликовал в честь дня рождения матери. Рядом с видео он оставил соответствующую подпись.

«С Днем Рождения моя родная Мамочка, спасибо за жизнь и желаю - пусть сбываются Ваши желания», - подписал видео артист.

В комментариях поклонники исполнителя стали присоединяться к поздравлениям. Коллега DZIDZIO по шоу «Маска», певица Ольга Полякова не сдержала эмоций и завопила в комментариях. «Ураааа! Пусть будет счастлива», - написала она. Другие подписчики тоже не остались в стороне от поздравлений.

«Самое главное здоровья а все остальное будет)», «С Днем рождения мамуля», «Классное видео! Присоединяюсь к поздравлениям! Поздравляю, всего наилучшего желаю!», - пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что сегодня также день рождение у жены DZIDZIO Ярославы, однако артист никак не упомянул об этом событии у себя в Инстаграм.

Напомним, что жена DZIDZIO показала, как выглядел муж без знаменитой бороды в начале карьеры: «10 лет назад…».

Как сообщала Politeka, DZIDZIO в мужской компании зацепил Полякову новым видео, украинцы не сдержались: "Это так чувственно...".

Также Politeka писала, что Дзидзьо, Полякова и другие детективы шоу "Маска" разинули рты из-за участника, такого никто не ожидал: "Какие тупые!".