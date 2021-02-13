Детективи шоу "Маска" не змогли відгадати, хто переховувався від них в образі гордовитого павича, і були шоковані, дізнавшись відповідь

13 лютого в ефір вийшов черговий епізод популярно програми, де глядачі разом із зірковими детективами-Олею Поляковою, Настею Каменських, Олегом Винником, Андрієм Данилком і Дзідзьо, відгадують, хто зі знаменитостей ховається під тією чи іншою маскою.

У фіналі випуску українці нарешті дізналися, хто ж виступав в образі павича. Цією учасницею виявилася співачка Ірина Федишин.

При цьому, ніхто з детективів не зміг відгадати її особистість. Коли вона зняла маску, всі вони на якийсь час замовкли від подиву.

"Що ж це Ви так? Не впізнали жодного разу! Я навіть ображалася! Дзідзьо! Разом каву пили, думаю:»Дзідзьо мене точно розгадав «...Оля каже:» Це чоловік» на першому ефірі...", - обурилася Федишин.

Полякова пояснила, що ноги співачки здалися їй накачаними.

"Які Тупі!» ,- додала Оля з щирим жалем у голосі. Судячи з усього, вона мала на увазі себе та інших детективів, які не змогли розкрити особистість «маски».

Українці також зізналися, що не очікували побачити під маскою саме Федишин.

"Несподівано", "Єгипетська сила, не вгадав би ніколи в житті", "Я в шоці. Бачила Ірину наживо, а чому тут не здогадалася. Розумничка Іришка", "дуже здивована правда", - пишуть люди.

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