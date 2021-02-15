Українські виконавці Півоваров, Пономарьов, DZIDZIO і Alekseev зачарували Олю Полякову і всіх українок ніжними голосами

Талановитий DZIDZIO зібрався разом з Півоваровим, Пономарьовим і Alekseev і зміг здивувати не тільки своїх відданих прихильниць, а й знамениту Олю Полякову. На своїй сторінці в Instagram Михайло Хома поділився інтригуючим відео про жінок, пише Politeka.net.

DZIDZIO в День Всіх Закоханих заінтригував майбутньою прем'єрою своєї нової спільної роботи з Артемом Півоваровим, Олександром Пономарьовим і Alekseev, яка буде присвячена всім жінкам. Талановиті співаки створили чудовий квартет і перші ноти чарівної мелодії українки змогли почути завдяки короткому відео-анонсу пісні.

На кадрах всі четверо чоловіків сидять на високих стільцях в оточенні музикантів, які виводять красиву ліричну мелодію на гітарі і дерев'яній флейті. Повільний момент змушує зануритися в романтичну атмосферу і відчути ніжні емоції.

Пісня квартету починається з ніжного і м'якого заспіву, виконаного Олександром Пономарьовим. Пізніше до нього на різних нотах вступають DZIDZIO, Півоваров і Alekseev, утворюючи голосами красиву гармонію. Але на цьому прекрасному акорді відео закінчується, розпалюючи у прихильниць ще більше бажання дочекатися прем'єри нового хіта українських виконавців.

Ніжні ноти пісні під назвою "Чому?" торкнулися не тільки серця фанатів, які залишили безліч захоплених відгуків на пісню, але і зіграли на чуйних струнах душі Олі Полякової. Співачка в коментарі висловила своє враження.

"Як красиво", - зазначила зірка і додала ЕМОДЖІ у вигляді палаючого полум'я.

Решта шанувальників теж були заінтриговані майбутньою прем'єрою.

"Неймовірно!", "Як це красиво", "Вауу, це дивовижно", "До мурашок з перших нот, ось що - українська мова, пісня просто ллється по душі, чіпляючи серця нотки", "Заінтригували, тепер ще більше хочеться почути цю пісню!", "Молодці", "Це так ніжно і чуттєво!", "Дуже красиво", " Нереально круто!",- написали фоловери в соцмережі.

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