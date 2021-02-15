Украинские исполнители Пивоваров, Пономарев, DZIDZIO и Alekseev очаровали Олю Полякову и всех украинок нежными голосами

Талантливый DZIDZIO собрался вместе с Пивоваровым, Пономаревым и Alekseev и смог удивить не только своих преданных поклонниц, но и знаменитую Олю Полякову. На своей странице в Instagram Михаил Хома поделился интригующим видео о женщинах, пишет Politeka.net.

DZIDZIO в День всех влюбленных заинтриговал предстоящей премьерой своей новой совместной работы с Артемом Пивоваровым, Александром Пономаревым и Alekseev, которая будет посвящена всем женщинам. Талантливые певцы создали замечательный квартет и первые ноты чарующей мелодии украинки смогли услышать благодаря короткому видео-анонсу песни.

На кадрах все четверо мужчин сидят на высоких стульях в окружении музыкантов, которые выводят красивую лирическую мелодию на гитаре и деревянной флейте. Медленный момент заставляет окунуться в романтическую атмосферу и прочувствовать нежные эмоции.

Песня квартета начинается с нежного и мягкого запева, исполненного Александром Пономаревым. Позже к нему на разных нотах вступают DZIDZIO, Пивоваров и Alekseev, образуя голосами красивую гармонию. Но на этом прекрасном аккорде видео заканчивается, разжигая у поклонниц еще большее желание дождаться премьеры нового хита украинских исполнителей.

Нежные ноты песни под названием "Почему?" затронули не только сердца фанатов, оставивших множество восхищенных отзывов на песню, но и сыграли на чутких струнах души Оли Поляковой. Певица в комментарии выразила свое впечатление.

"Как красиво",- отметила звезда и добавила эмоджи в виде горящего пламени.

Остальные поклонники тоже были заинтригованы предстоящей премьерой.

"Невероятно!", "Как это красиво", "Вауу, это изумительно", "К мурашкам с первых нот, вот что - украинский язык, песня просто льется по душе, цепляя сердца нотки", "Заинтриговали, теперь еще больше хочется услышать эту песню!", "Молодцы", "Это так нежно и чувственно!", "Очень красиво", "Нереально круто!",- написали фолловеры в соцсети.

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