Популярная певица Тина Кароль показала, на что ей пришлось пойти ради красивой картинки в новом клипе

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм артистка опубликовала видео, на котором была собрана нарезка репетиций, которые проходили перед съемками клипа. На видео звезда разучивала движения и работала с режиссером-постановщиком.

«Практически впервые при придумывании постановки танца перестала думать о том, что хореографию нужно адаптировать и упрощать - говорит @dnndbdhdhdueuk. Танец в клипе оснащен разными техниками из разных стилей. В одном из разговоров, Тина обернула наш стиль танца в оболочку «Тринити», что я считаю, достаточно близко к нашему результату», - оставила подпись к видео Тина.

В комментариях оставили массу комплиментов артистке. Правда, поклонники пришли в ужас от того, как Тина чуть не поплатилась здоровьем во время репетиции. Певица едва удержалась на возвышенности и чуть не упала с высоты на пол.

«Тина, я теперь понимаю, почему так хореографы из разных стран хотят с вами поработать!! Шикарная. Нет предела совершенству!», «В конце я мысленно бежала ловить Тину», «Тина, ты-огонь! Пример воспитания, силы, женственности, мудрости и любви!», «В конце со всех сторон бежат», «Дан бы тоже мог подстраховать! Или ноги придержать», - пишут люди.

Напомним, что Кароль после своего скандала поразила словами о единственном мужчине: "А пока...".

Как сообщала Politeka, Тина Кароль удивила личными кадрами с Даном Баланом на заснеженной улице: "Скандал".

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