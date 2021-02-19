Популярна українська співачка Тіна Кароль виклала несподіване сторі з Даном Баланом, з яким їй приписують роман
Кілька днів тому Тіна Кароль презентувала кліп на пісню «Скандал», який став відкриттям для шанувальників, які не очікували різкої зміни репертуару і стилю виконання зірки в цілому. Втім, співачці це вдалося.
Пісню» Скандал " була написана самою артисткою у співавторстві з Аркадієм Александровим. Більшість музичного матеріалу було створено за допомогою синтезаторів і семплів. А ось перевтілення Тіни і її танець активно обговорюють в мережі.
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Щоб підігріти також інтерес фанатів до пісні, Кароль вирішила підтримати фото і відео фанатів, на яких вона сама або з Даном Баланом співає дану композицію. В одному з роликів артист нібито наспівував» Скандал", монтаж сподобався Кароль, після чого вона зробила репост в сторі.
"Пісня" Скандал " - про сильну дівчину, яка хоче бути слабкою, але тільки поруч з єдиним чоловіком. Позбавлена права на взаємну любов вона повинна бути сильною, просто тому що так треба», — раніше говорила Кароль.
На офіційному фан-акаунті артистки з'явилося коротке інтерв'ю, в якому Тіна встигла відповісти на всі підступні запитання блогера Олега Машуковського.
Тіна відповіла на питання, що цікавлять шанувальників: хто дорожче співачці Дан або Саніна, робила тест на вагітність, соромиться оголятися на публіці, і багато іншого.
"Дуже порядна, дуже молодець, правда толерантність це сила...", "Нудно 😕 такий хлопчина епатажний 🤣 не можна було щось цікавіше зробити ? Даремно час витратила", "Краща з кращих", - відгукнулися шанувальники.
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