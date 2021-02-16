Тіна Кароль в шкіряному костюмі вразила зухвалими рухами і розповіла про те, поруч з ким могла б відчути себе слабкою

Популярна українська співачка після виходу свого кліпу на пісню» Скандал " поділилася його уривком в Instagram і розповіла про свій успіх. Про це пише Politeka.net.

Так, Кароль похвалилася тим, що її кліп вже четвертий день поспіль тримається в трендах Youtube на першому місці, а сам сингл займає верхні позиції на всіх стрімінгових майданчиках. Співачка подякувала за це своїм шанувальникам і заявила, що все робить для них.

Крім того, вона розповіла трохи про ідею, яка ховається в її новій пісні.

"Навіть self-made woman хоче бути слабкою, але поруч з єдиним чоловіком. А поки, не дзвони мені...",- написала Кароль.

В уривку кліпу співачка зухвало танцює в обтягуючому шкіряному вбранні у футуристичному стилі. Зірка млосно звивається на стільці, а потім зухвало відкидає його і підходить до великого скла, через якого за нею спостерігають люди. Кароль поводиться зухвало і впевнено незважаючи на те, що знаходиться під замком.

Варто відзначити, що цей кліп вийшов відразу після скандалу Кароль з Олею Поляковою, яка на всю країну назвала колегу "плакальницею на похоронах".

Шанувальники знаменитості тут же почали коментувати її пост.

"Я в захваті ви неймовірна жінка спасибі за ваші пісні і вірші", "Наша єдина", "Хочу поскандалити", "жінка скандал", "що Дан накоїв?",- пишуть люди.

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