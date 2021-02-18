Популярна співачка Тіна Кароль здивувала фотографією з кільцем на безіменному пальці

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Тіна Кароль з'явилася на новому фото з дивовижним колечком на безіменному пальці. Правда, прикрасу артистка одягла не на праву, а на ліву руку. Фотографію опублікували у фан-акаунті, присвяченому зірці в соцмережі Instagram.

На новому знімку, який був знятий в рамках рекламної фотосесії українського ювелірного бренду, Тіна позує в чарівному образі, і виглядає дуже природно. Перед камерою вона з'явилася в теплому сірому светрі, який зрадницьки сповз з одного плеча, оголивши його і витончену шию. Її волосся розпущене і м'якими пасмами спадає на спину, а на обличчі легкий перламутровий макіяж, співачка загадково дивиться кудись убік. На руці Кароль крім незвичайного колечка також видно милий золотистий браслет, який вона одягла поверх рукава светру.

У підписі до фотографії йдеться: "Тіна Кароль спеціально для @ukrzoloto.ua ❤ #тінакароль #tinakarol". Шанувальники зірки в захваті від її нового чарівного фото, красуню засипають компліментами в коментарях до публікації. "Oyyy", "Втілення жіночності і краси","Ідеал для чоловіків", "Шалено красива і прекрасна", "Супер", "Красуня", "Чарівна", - пишуть користувачі під знімком Кароль.

Як відомо, співачці вже давно приписують роман з молдавським музикантом Даном Баланом. Все почалося з прямих ефірів "Голосу країни", потім Тіна і Дан записали чуттєву пісню дуетом, а в інтерв'ю не спростовували, а іноді навіть підливали масла у вогонь чуток про свій роман. Шанувальники в захваті від творчого союзу артистів, багато підштовхують Тіну вступити у романтичні відносини з Баланом.

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