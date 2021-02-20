Известный эстрадный артист Максим Галкин удивил своей выходкой в "голом" костюме

Телеведущий Максим Галкин несколько часов тому назад опубликовал в своем Instagram необычное видео, спровоцировавшее споры в сети из-за своего вида. Так, загадочное видео, на котором Галкин позирует на фоне окна с короной на голове, довольно бурно обсудили в сети из-за неоднозначности.

Многие поклонники артистка всерьез предположили, что предмет на голове — единственный предмет «одежды» на юмористе. В ролике мужчина позирует в полумраке на фоне светящегося окна у бассейна. По силуэту фанаты и решили, что мужчина был раздет.

После этого Галкину пришлось даже сделать специальное фото с ответом.

«Специально для тех, кто решил, что в предыдущем видео я голый ? Я до этого ещё не дошёл», - написал Галкин в следующем посте.

Вот что писали под постами артиста:

«А что больше нечего снимать?; По голосу точно, но фигура не та; А я всю "песню" Смотрела на правую ногу)))); Это то же Веном 😱🤣👌; Личные фантазии Аллусика)); Представляю лицо Аллы Борисовны,которая открывает дверь, включает свет и видит @maxgalkinru на окне😂; Тень отца 😂Гамлета!))); Бэтмен, не меньше😂; Талант, что уж тут скажешь !! 👏; Можно же и инфаркт заполучить от такой самодеятельности)».

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На своей странице в Instagram шоумен разместил забавное видео, на котором 7-летние Лиза и Гарри подтрунивают над знаменитым отцом.

"Максим Галкин, какая встреча! Можно подпись, пожалуйста, автограф? Давайте селфи!", — веселится Гарри на камеру, имитируя иностранный акцент.

Напомним, улыбчивая Алла Пугачева перестаралась с пластикой, от морщин не осталось и следа.

Как сообщала Politeka, исхудавшую до истощения Пугачеву в дерзком мини перепутали с Орбакайте: "Я думала, это девушка лет 30".

Также Politeka писала, что 7-летняя дочь Пугачевой и Галкина распустила белые локоны, впечатлив сказочным образом: «Какая взрослая уже».