Известный музыкант, поэт и актер Эдгар Винницкий попал в неприятную ситуацию, получив серьезную травму в Египте

Участник шоу "Голос країни", поэт Эдгар Винницкий, которого обожают миллионы украинцев, попал в неприятную ситуацию. В ходе путешествия в Египте, он неудачно упал, сломав шейку бедра. Об этом он заявил в своем Facebook, сообщает Politeka.net.

Эдгару была необходима срочная госпитализация и операция. Как заявил пострадавший, "отсчет времени шел буквально на часы".

"Вчера упал не самым благоприятным образом. Думали, до утра подождем, может, ушиб какой-то… Утром отель предложил за свой счет отвезти на X ray МРТ, для снимков. И мы успели очень вовремя, как сказал наш лечащий доктор. Перелом бедренной кости непосредственно рядом с тазобедренным суставом. Операция необходима была немедленно, отсчет времени шел на часы", — рассказал Эдгар в ленте соцсети.

Также поэт обратился к друзьям, попросив финансовой помощи, по всей видимости, медстраховка не перекрывала расходы на сложную операцию.

По словам Винницкого, необходимую начальную сумму собрали за считанные часы

"Мне так приятно друзья. Я всегда чувствовал, что у нас сильная связь, а это стало реальным доказательством. Я безмерно благодарен каждому, кто отозвался!" — написал признательный поэт.

Также он уточнил, что за время путешествия по чужой стране, он научился торговаться, и поэтому заплатил не всю сумму целиком.

Поклонники талантливого поэта высказали самые теплые слова своему кумиру, пожелали здоровья, и предположив, что все что с ним произошло, должно стать новым опытом:

"Все будет хорошо! Новый опыт, новые открытия, есть время подумать о том, о чем раньше не задумывался. Может арабский выучишь. Выздоравливай!!!", "Молимся за вас!", "Значит так надо, вам остаться в лете", "Должен родиться новый сборник. А как иначе", "Что-то удерживает тебя там. Значит так должно быть. Не приятно, что таким образом. Но, поправляйся! Все будет ОК!", - написали поклонники.

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