Популярная певица Тина Кароль показала скандальный тренд, с которым ворвалась в "Тик-Ток"

Тина Кароль после песни "Скандал" продолжает оказываться в центре обсуждений из-за своей выходки. Для того, чтобы полностью привлечь внимание к новой работе, звезда решила зарегистрироваться в "Тик-Ток" и сдалала собственный челлендж с коллегой-артистом.

Напевая вою песню, Тина залезла на шею мужчине, которого в сети прозвали копией супруга Юлии Саниной. При этом артистка не прекратила исполнять композицию и всячески двигалась в такт музыке, пока сам мужчина вынужден был просто стоять. Столь пикантное выступление вызвало бурю обсуждений в сети.

«Новое видео в TikTok от королевы скандала! Новая Тина Кароль, новая музыка, новый Скандал!», - сказано в сообщении.

Пользователи сети сразу отметили схожесть мужчины с супругом певицы Юлией Саниной. С певицей Кароль состоит в хороших дружеских отношениях, что лишь подогрело сплетни:

«Тиночка, вы уже не отличаетесь от общей массы...; А мужику повезло😂На его шеи сидит икон стиля😍; копия мужа Саниной, похоже; понимаю что песня обращение к Дану Балану))); Мужчина знакомый. Песня🔥; Тиночка не надо вылазить на мужиков; Она что бабушка старая! Или уже ей в монахи идти, чтобы соответствовать вашим ярлыкам, постоянно скорбящей женщины!; кстати он похож с хардкис; Тиночка, зачем на Юли Саниной мужа залезла?😍😉».

Также у себя в Инстаграм артистка опубликовала видео, на котором была собрана нарезка репетиций, которые проходили перед съемками клипа. На видео звезда разучивала движения и работала с режиссером-постановщиком.

«Практически впервые при придумывании постановки танца перестала думать о том, что хореографию нужно адаптировать и упрощать - говорит @dnndbdhdhdueuk. Танец в клипе оснащен разными техниками из разных стилей. В одном из разговоров, Тина обернула наш стиль танца в оболочку «Тринити», что я считаю, достаточно близко к нашему результату», - оставила подпись к видео Тина.

Напомним, что Кароль после своего скандала поразила словами о единственном мужчине: "А пока...".

Как сообщала Politeka, Тина Кароль удивила личными кадрами с Даном Баланом на заснеженной улице: "Скандал".

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