Известная украинская певица Настя Каменских, выступающая под сценическим именем NK, обожает делиться самым сокровенным с поклонниками

Очень часто она выкладывает в соцсети снимки, видео, шокирующие воображение фанатов. Сегодня, в свой "ленивый выходной" Настя разместила в сторис Инстаграм несколько видео, на которых рассказала о смене имиджа, сообщает Politeka.

Настя рассказала, что сегодня у них с Потапом ленивый выходной, когда нет гостей, и мероприятий, просто они с Лешей, "валяки-маляки".

"А завтра, будет готов новый клип, для которого я делала себе эти роскошные, но жутко неудобные ногти", - заявила знаменитость.

Настя пожаловалась, что такой длинны ногти, это не иначе как "орудие убийства", по ее словам, так, как Настя готовила сегодня завтрак, то это было "зрелище не для слабонервных".

"Видели бы вы как я готовила сегодня завтрак. Я скажу, что это зрелище не для слабонервных!", - призналась Настя.

Она удивлена, не понимая, как девочки живут с такой длиной ногтей. Каменских признает, что это безумно красиво, но заявила, что когда вечером умывалась после концерта, то думала, что выколет себе глаза.

Известно, что певица очень не любит эксперименты с внешностью. Во всяком случае процедуру, на которую решилась звезда, она не делала почти десять лет.

В сторис Настя заявила, что наращивание ногтей далось ей не просто, на это ушло почти четыре часа времени. На такие жертвы Настя решилась ради своего нового клипа, о котором упоминает в видео.

Напомним, что Каменских в одном полотенце подразнила влажными изгибами, холода не страшны.

Ранее Politeka писала, что заспанной и опухшей Каменских сделали приятно с утра, и это не Потап: "Вы не представляете...".

Также на Politeka писали, как Каменских без грима и пафоса показала себя настоящую, Дорофеева не устояла.