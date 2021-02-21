"Есть всего один объект желания..."

Четвертьфиналист шоу "Холостячка" Евгений Ковтуненко рассказал о своих отношениях с Ксенией Мишиной и о закулисье популярного телешоу

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на выпуск PeopleLife.

Мужчина признался, что сначала был уверен, что дойдет до финала в проекте, потому что чувствовал некую связь с Мишиной.

"Познакомившись с Мишиной на первой вечеринке, мне показалось, что я дойду очень далеко. Потому что там явно было понимание на каком-то духовном уровне. Мы реально были на одной волне", - сказал он.

По словам Евгения, Ксения ему очень понравилась, потому что она "его склада ума".

Он также признался, что действительно влюбился в Ксению на проекте, как и большинство других участников.

"Ты отрезан от жизни вообще, у тебя нет телефона, ты не видишь ни других девушек, ничего. У тебя один объект желаний", - подчеркнул он.

По словам Ковтуненко, в съемочной группе были другие девушки, одна героиню шоу всегда подают в таких образах, что ни на кого другого ты не смотришь.

Как известно, Евгений владеет юридической компанией, а также является совладельцем ресторана и бренд-шефом своего заведения.

Он дошел до четвертьфинала "Холостячки", но Ксения Мишина попрощалась с ним, оставив в шоу Андрея Рыбака, Алексея Тригубенко и Александра Эллерта. Последний и стал избранником актрисы.

Напомним, "Холостячку" Мишину заметили ночью в дорогом ресторане без Эллерта: "опасные тигрицы".

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