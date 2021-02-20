Известный актер Виталий Борисюк, муж Ольги Сумской решил полностью преобразиться, и покорить фанатов не только голосом, но и помолодевшим видом

Как известно муж известной актрисы Ольги Сумской Виталий Борисюк стал одним из участников песенного конкурса "Голос країни". Теперь актер решил преобразиться, и отправился на лазерную коррекцию лица. Видео преображения своего мужа выложила в сторис Instagarm Ольга Сумская, пишет Politeka.net.

57-летний актер, которого разнесли в соцсетях за исполненную композицию Джоша Гробана "Per Te", на свежем видео лежит на косметологическом кресле, готовясь к лазерной коррекции. На Борисюке шапочка и выглядит актер немного испуганным.

В отличие от Ольги Сумской, которая само спокойствие. Она спрашивает у мужа: "А скажите-ка Виталий Николаевич, что вы сегодня будете делать, дорогой?"

На то тот отвечает, что собирается подкорректировать лицо с помощью лазерной терапии: "RF и лазер, правильно?"

"О, ну что же, посмотрим, каким будет эффект!", - прокомментировала актриса.

В комментарии у видео Ольга уточнила, что Борисюк выбрал "процедуру RF и лазерное омоложение".

Известно, что Борисюк шел на конкурс, чтобы развернуть кресло Тины Кароль, однако на его голос откликнулся другой тренер, Олег Винник.

Виталий впервые заявил о себе как о певце, хотя считает себя отличным поющим актером. Именно из-за того, что все спектакли и концертные программы перенесли, он решил испытать себя на песенном площадке страны.

Напомним, что Винник на "Голосі країни" смутил мужа Сумской неожиданным признанием: "Виталий, не ревнуй".

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