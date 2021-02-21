Певица и актриса Дженнифер Лопес произвела впечатление нежным образом, в котором появилась в райском уголочке

Как передает Politeka.net, 51-летняя звезда опубликовала свежее видео у себя в микроблоге в Инстаграм, вызвав восторг публики своим внешним видом - красотка явно знает, где находится "эликсир молодости" (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Так, Лопес предстала на балкончике своей виллы в Доминиканской Республике, где сейчас работает на съемках нового фильма "Брак по залету".

Дженнифер была в белой рубашке с рукавами-воланами, но главной изюминкой наряда, безусловно, стало "вкусное" декольте. Распустив волосы и нанеся нежный макияж, а также подчеркнув "тропический" лук золотыми украшениями, звезда покуражилась перед камерой. Кокетка Джей Ло провела камерой вокруг, показав вскользь свой номер в отеле и похваставшись фантастическим пейзажем, который в данное время наблюдает каждый раз, выйдя из своей виллы. Как известно, именно в Доминиканской Республике снимали всем известный рекламный ролик для батончика "Баунти".

"Это Доминиканская Республика. Солнышко «светится». Счастливые выходные! #Брак по залету @jlobeauty @lennykravitz", - подписала кадры Лопес.

Пользователи кинулись комментировать увиденное:

"Великолепно ❤️"

"Ты шутишь, что ли?! Ты просто молодеешь, все моложе и моложе! Мой любимый вампир😍😍"

"Вы отфильтрованы, почему"

"Свадьба по залету???? 🤔"

"Я люблю эту женщину ❤️"

"Да, Джен, удачи тебе в твоем фильме и будь осторожна"

"Вы выглядите потрясающе!!!"

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