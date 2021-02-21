Певица и актриса Дженнифер Лопес произвела впечатление нежным образом, в котором появилась в райском уголочке
Как передает Politeka.net, 51-летняя звезда опубликовала свежее видео у себя в микроблоге в Инстаграм, вызвав восторг публики своим внешним видом - красотка явно знает, где находится "эликсир молодости" (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
Так, Лопес предстала на балкончике своей виллы в Доминиканской Республике, где сейчас работает на съемках нового фильма "Брак по залету".
Дженнифер была в белой рубашке с рукавами-воланами, но главной изюминкой наряда, безусловно, стало "вкусное" декольте. Распустив волосы и нанеся нежный макияж, а также подчеркнув "тропический" лук золотыми украшениями, звезда покуражилась перед камерой. Кокетка Джей Ло провела камерой вокруг, показав вскользь свой номер в отеле и похваставшись фантастическим пейзажем, который в данное время наблюдает каждый раз, выйдя из своей виллы. Как известно, именно в Доминиканской Республике снимали всем известный рекламный ролик для батончика "Баунти".
"Это Доминиканская Республика. Солнышко «светится». Счастливые выходные! #Брак по залету @jlobeauty @lennykravitz", - подписала кадры Лопес.
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Пользователи кинулись комментировать увиденное:
"Великолепно ❤️"
"Ты шутишь, что ли?! Ты просто молодеешь, все моложе и моложе! Мой любимый вампир😍😍"
"Вы отфильтрованы, почему"
"Свадьба по залету???? 🤔"
"Я люблю эту женщину ❤️"
"Да, Джен, удачи тебе в твоем фильме и будь осторожна"
"Вы выглядите потрясающе!!!"
Напомним, неугомонная Дженнифер Лопес взбудоражила фантазии, не вставая с кровати.
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