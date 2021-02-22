В сети фанаты молодой украинской певицы СолоХи обвинила известную Олю Полякову в краже имиджа у их кумира.

Об этом пишет популярный паблик в Іnstagram.

Яркая исполнительница песен СолоХа, выступавшая ранее под псевдонимом Тереза Франк, стала известна с 2015 года. Именно тогда артистка начала свою концертную деятельность. На сегодняшний момент у неё есть своя армия почитателей.

Фанаты всегда ревностно относятся к творчеству кумира, поэтому не стали исключением и почитатели СолоХи.

Недавно они зафиксировали факт кражи образа у их любимицы известной Олей Поляковой. По их мнению, скандальная знаменитость без разрешения позаимствовала образ СолоХи. В качестве доказательства было опубликовано фото.

В кадре можно сравнить два образа и отметить, что они чем-то похожи. Фанаты молодой артистки не смогли пройти мимо этого факта.

В своих комментариях они гневно дискутировали по поводу раскрывшегося факта.

Например, СолоХа и Полякова выбрали похожий ярко красный цвет головного убора. У молодой звезды он больше приближается к народным традициям, тогда как «Королева ночи» показывает современный вариант.

Кстати, он сделан из перьев, ведь тогда никто не сможет упрекнуть артистку в прямой краже образа. Из-за этого на странице разгорелась настоящая битва, в ход пошли аргументы и оскорбления.

Однако, это не первый случай заимствования. Есть еще кадры, в которых наряды певиц совершенно похожи друг на друга. Возможно, что у кого-то кончились идеи для имиджа, поэтому пришлось прибегнуть к плагиату.

Напомним, Оля Полякова вывалялась в снегу и дико визжала.

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