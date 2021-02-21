Известная украинская телеведущая Леся Никитюк продемонстрировала, как выгуливает своего домашнего любимца

Как передает Politeka.net, свежее фото знаменитость разместила у себя в Инстаграм.

33-летняя Никитюк вернулась в Киев после родного Хмельницкого, где гостила у семьи и решила выгулять свою собачку - белоснежного Рафика породы вест-хайленд-уайт-терьер.

Однако артистка, которая прославилась отменным чувством юмора, сделала это достаточно оригинально.

На обнародованном фото она поменялась головами со своим питомцем.

Выглядит это весьма забавно.

«Вот... решил выгулять хозяйку😁», - написала Леся.

Поклонники оценили и всего за полчаса снимок набрал свыше 30 тысяч лайков.

«Ух ты», «Я думал, я кофе перепил», «Ну можешь, когда хочешь», "Бомба", "Сбой матрицы", "Ох уж эти собаки", "Леся, вам на депиляцию не пора ли?"- пишут в сети.

Ранее Леся Никитюк показала очаровательное фото со своим "любимым".

Она появилась со своим песиком Рафиком. Леся призналась, что называет любимца своим меценатом, так как он уже начал зарабатывать для нее деньги, очевидно, на рекламе и съемках. На фотографии Никитюк запечатлена в темной комнате.

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