Украинская певица Оля Полякова показала, как приводит в порядок свою фигуру

Артистка привыкла держать себя в рамках, чтобы не набирать лишнего. Причем звезда не стесняется показать себя настоящую: без макияжа и фотошопа. Чаще всего звезду обсуждают именно из-за эпатажных нарядов и выходок на сцене.

В реальной жизни же Ольга уделяет время семье, уходу за собой и не обращает внимание на критику. Недавно она поделилась кадрами из тренировки, на которой пытается согнать лишние килограммы. Полякова также показала, как качает пресс в простом костюме на полу личного мини-спортзала.

«Лично мне ни одна из жёстких диет никогда не помогала так сбросить вес и поддерживать себя в форме, как подсчет калорий. Если я ем до 1000 калорий в день, я всегда худею. И если я придерживаюсь такого режима: до 1000 для похудения и 1500 на поддержание, то отлично сохраняю форму», - рассказывала Полякова раньше.

Отметим, после Рождества артистка со своей семьей уехали отдыхать на знаменитый курорт, но рассчитала свою норму и слегка поправилась. Она показала свою фигуру на откровенных фото, которые опубликовала в соцсети "Инстаграм". Причем после рассказала, что набрала целых пять килограмм за отдых.

Пользователи сети пришли в восторг от внешнего вида звезды:

"Полякова, это легально так выглядеть?"; "Нереальна, Божественная девушка, заглядение 😍❤️"; "С такой фигуркой не страшны килограммы! Статуэтка Вы, Оля"; "Прилетишь и снова треники"; "Оля, бегать!!!"; "сразу на обложку!";"; "А пусть себе намечается 😁 выглядите супер!)))"; "Бомба ракета пушка граната".

Напомним, Полякова эффектно потрясла ягодицами в крошечном мини-бикини: "Офигенная всегда и везде"

Как сообщала Politeka, бессердечная Полякова поиздевалась над Владом Ямой, от Могилевской тоже досталось: «Ошибки молодости…»

Также Politeka писала, что игривая Полякова в образе русалки взбудоражила размером "ракушек": "Морская королева!"