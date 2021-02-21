Популярная певица Тина Кароль снялась для модного журнала сразу в нескольких пикантных образах

Специально к 15-летию своей карьеры в прошлом году Тина Кароль выпустила необычный клип-трилогию, в котором исполнила сразу три своих песни, вошедших в новый альбом. Затем артистка для привлечения внимания обнародовала ранее неизвестные кадры из провокационной фотосессии для украинского Vogue.

Отметим, сейчас звезда занимается продвижением ролика в новом стиле. Клип «Скандал» привлек довольно много внимания, поэтому поклонники решили вспомнить не менее дерзкую съемку Тины для журнала.

Специально для фотосессии звезда сменила несколько образов. Лук из нежно-голубым костюмом и образ в одних брюках перед специальной мини-сценой и без лифчика были самыми запоминающимися для фанатов. Так как певица редко пересекает грани приличий, кадры для фанатов были откровением.

Также у себя в Инстаграм артистка опубликовала видео, на котором была собрана нарезка репетиций, которые проходили перед съемками клипа.

На видео звезда разучивала движения и работала с режиссером-постановщиком.

«Тина, я теперь понимаю, почему так хореографы из разных стран хотят с вами поработать!! Шикарная. Нет предела совершенству!», «В конце я мысленно бежала ловить Тину», «Тина, ты-огонь! Пример воспитания, силы, женственности, мудрости и любви!», «Что за шалости, а?», «Дан бы тоже мог подстраховать! Или ноги придержать», - пишут люди в ответ.

Напомним, что Кароль после своего скандала поразила словами о единственном мужчине: "А пока...".

Как сообщала Politeka, Тина Кароль удивила личными кадрами с Даном Баланом на заснеженной улице: "Скандал".

Также Politeka писала, что загадочная Кароль похвасталась колечком на том самом пальчике, фанаты ахнули: "Идеал для мужчин"