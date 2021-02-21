"Теперь мы знаем больше не только о косметике, но и о Ежове"

Известная украинская певица Оля Полякова решила сделать макияж на камеру, попутно устроив перепалку с Максом Ежовым

Звезда, которая в последнее время то и дело попадает в скандалы из-за резких высказываний в адрес других артистов, поделилась новым видео в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Так, Полякова решила показать поклонникам, как делает свой фирменный макияж с яркими румянами, стрелками и блестящими тенями. В начале видео на лице певицы были только тон и румяна, поэтому у поклонников была возможность увидеть Олю почти без косметики.

В процессе нанесения макияжа к Поляковой на видео присоединился танцор и звезда шоу «Танці з зірками» Макс Ежов. Певица не упустила возможности пообсуждать артиста. Например, она продемонстрировала поклонникам изменившуюся улыбку танцора, у которого пропал большой зазор между передними зубами.

«Кстати, посмотрите, у Ежова съехались зубы! Вы помните, у него поезд мог между зубами проехать…», - засмеялась Полякова.

На это Ежов со смехом ответил: «Ты нормальная?».

Позже певица заподозрила, что Ежов успел выпить еще до начала праздника, на который его пригласили.

«Ну у нас же работа, как ты мог выпить? Иди трезвей, выпей кофе», - прицепилась к танцору певица.

Впрочем, Ежов изо всех сил уверял, что не пил.

Поклонники Поляковой тут же принялись комментировать ее пост.

«Теперь мы все знаем больше не только о косметике но и о Ежове», «Оля не пугай людей, ты без макияжа ну уж сильно, дальше продолжать не буду а то обидеться можешь», «Полякова - красоточка!!», «Ежов сделал этот эфир», - пишут люди.

Напомним, Полякова эффектно потрясла ягодицами в крошечном мини-бикини: "Офигенная всегда и везде".

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