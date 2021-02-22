Вот это драйв!

Фаворит Андрея Данилко, популярный украинский исполнитель Константин Бочаров, которого все знают как MELOVIN, показал, как создает настроение по утрам

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм парень опубликовал сторис, на которых зажигал под новую песню Тины Кароль «Скандал». MELOVIN надел очки, драйвово двигался и параллельно готовил себе яичницу. Было видно, что артисту песня сильно понравилась. Он буквально потерял голову от творчества Тины Кароль.

«Если просыпаться, то только так. Пахнет весной. Настроение огонь», - подписал сторис MELOVIN.

На фан-аккаунтах сразу же стали обсуждать музыкальные вкусы Бочарова. На фан-странице Тины опубликовали видео.

«@melovin_official кайфует от #Скандал», - подписали ролик авторы аккаунта.

В комментариях поклонники звезд пришли в восторг от увиденного.

«Какой он крутой. Наш человек», «Красавчик, ай да молодец», «Зашла, вот и кайфует. И нам его настроение по кайфу!», «Ему песня прям ооочень зашла!», «И мне песня зашла, при том что слушаю только MELOVIN», - пишут пользователи сети.

Как известно, на днях Тина Кароль выпустила новый клип, в котором предстала в совершенно новом образе. Песня наделала шуму в украинском шоу-бизнесе.

Напомним, что MELOVIN удивил непривычным видом, в сети заговорили о кардинальных переменах: "Что-то с внешностью...".

Как сообщала Politeka, эпатажный фаворит Данилко MELOVIN забыл о пении, удивив новым "амплуа": "Облизываюсь!".

Также Politeka писала, что фаворит Данилко MELOVIN проделал смелый эксперимент с внешностью: «Джокера напоминаешь…».