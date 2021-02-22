Сергей Соседов известный музыкальный критик и шоумен отчитал Галкина и Киркорова

Известный музыкальный критик высказал свое мнение о таланте Галкина и Киркорова. На YouTube-канале Эмпатия Манучи, Соседов разнес творчество и гонорары звездных артистов, пишет Politeka.net. По мнению Соседова несмотря на то, что Галкин очень талантливый артист, такие баснословные гонорары, как тот получает, не должны быть у артиста эстрады.

Он заявил, что не понимает, почему люди за свои таланты иметь миллиарды, а тот, кто имеет талант меньше должен прозябать.

Соседов считает, что если человеку дан талант, то он должен его дарить, раздаривать, а не брать за это огромные суммы гонораров.

"Если тебе дан талант, ты должен его раздаривать, а не брать за это миллиарды и строить потом замки!", - возмущается критик.

Было иначе, считает Соседов, если бы Галкину с трудом давались пародии дикие:

"Если бы с трудом ему давались пародии дикие, и потом он попадает к Кащенко (психологическая клиника – ред.), и его там лечат. Вот это я скажу – да, человек трудом зарабатывает!"

Также Соседов возмутился огромной квартирой Киркорова, которая служит артисту гардеробом. "Он бы мне пару пиджаков подарил!", - в свойственной ему манере заявил Соседов. "Для чего ему столько пиджаков?", - задается вопросом критик. Это неприлично иметь такие огромные гардеробы, считает музыкальный критик.

"Ему не нужны сотни и тысячи пиджаков, не надо покупать квартиры, чтобы превращать их в склады какой-то одежды. Можно ведь брать пиджак на прокат и отдавать потом его в магазин. Вот и все!"

Также Соседов решил рассказать, куда артистам следует девать деньги: "Детским домам, нуждающимся людям, строить дома, в конце концов, строить больницы в отдаленных населенных пунктах. Вот куда должны идти деньги. А никак ни на роскошь, ни на золотые унитазы", - заявил Сергей Соседов.

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