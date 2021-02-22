После затянувшийся болезни ушел из жизни известный артист театра и кино Александр Жданов, коллеги и родные скорбят об уходе 70-летнего мастера
Об этом сообщил театр на официальной странице в Facebook.
Зрителям, посещающим театр «На Литейном», был хорошо известен Александр Жданов. Он служил в этом культурном учреждении с 1976 года. Совсем недавно, в январе этого года, коллеги даже отметили 70-летний юбилей признанного профессионала сцены.
В марте должны были поздравлять Александра Жданова с еще одной знаменательной датой. Это 45 лет работы, отданной на благо любимого театра. Однако судьба решила распорядиться иначе. Его уход стал большим горем.
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По словам знавших Александра Жданова, он являлся душой театрального коллектива «На Литейном».
На счету у Александра Жданова больше сорока десятка выпущенных спектаклей. В каждую роль он привносил что-то свое живое. Поклонники запомнят его комические и трагические роли. Талантливо изображая разных персонажей, Жданов мог насмешить зрителя и заставить задуматься.
Утверждают, что артист никогда не повторялся, а каждый раз раскрывался с неожиданной стороны. Такие спектакли как: «Барышня-крестьянка», «Скупой», «Ворон» и многие и другие навсегда останутся в памяти.
Широкому зрителю актер известен по роли в сериале "Улица разбитых фонарей" и фильму "Старшина".
Мастерство рассказчика было органически присуще актеру. Его театральные байки, приправленные юмором, всегда имели оглушительный успех.
На сцене он всегда был помощником и товарищем, поскольку имел неограниченные запасы жизнелюбия.
Даже болезнь не смогла до конца сломить Александра Жданова, продолжавшего принимать участие во всех мероприятиях.
Теперь товарищи и друзья покойного скорбят и аплодируют артисту…
Где состоится прощание с актером театра сообщат дополнительно.
Напомним, умер актер - кумир поколений.
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