После затянувшийся болезни ушел из жизни известный артист театра и кино Александр Жданов, коллеги и родные скорбят об уходе 70-летнего мастера

Об этом сообщил театр на официальной странице в Facebook.

Зрителям, посещающим театр «На Литейном», был хорошо известен Александр Жданов. Он служил в этом культурном учреждении с 1976 года. Совсем недавно, в январе этого года, коллеги даже отметили 70-летний юбилей признанного профессионала сцены.

В марте должны были поздравлять Александра Жданова с еще одной знаменательной датой. Это 45 лет работы, отданной на благо любимого театра. Однако судьба решила распорядиться иначе. Его уход стал большим горем.

По словам знавших Александра Жданова, он являлся душой театрального коллектива «На Литейном».

На счету у Александра Жданова больше сорока десятка выпущенных спектаклей. В каждую роль он привносил что-то свое живое. Поклонники запомнят его комические и трагические роли. Талантливо изображая разных персонажей, Жданов мог насмешить зрителя и заставить задуматься.



Утверждают, что артист никогда не повторялся, а каждый раз раскрывался с неожиданной стороны. Такие спектакли как: «Барышня-крестьянка», «Скупой», «Ворон» и многие и другие навсегда останутся в памяти.

Широкому зрителю актер известен по роли в сериале "Улица разбитых фонарей" и фильму "Старшина".

Мастерство рассказчика было органически присуще актеру. Его театральные байки, приправленные юмором, всегда имели оглушительный успех.

На сцене он всегда был помощником и товарищем, поскольку имел неограниченные запасы жизнелюбия.

Даже болезнь не смогла до конца сломить Александра Жданова, продолжавшего принимать участие во всех мероприятиях.

Теперь товарищи и друзья покойного скорбят и аплодируют артисту…

Где состоится прощание с актером театра сообщат дополнительно.

Напомним, умер актер - кумир поколений.

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