Тяжелобольная вдова актера не может оправиться от потери самого близкого человека

Как передает Politeka.net несколько дней назад перестало биться сердце известного актера Андрея Мягкова, сыгравшего в культовых советских фильмах "Ирония Судьбы" и "Служебный роман".

В субботу 20 февраля состоялась церемония прощания со знаменитым артистом. Множество людей пришли почтить память актера и учителя. Однако на похоронах не дождались вдову Мягкова, Анастасию Вознесенскую.

Новость о том, что вдова актера не присутствовала на прощании, также ее не было и на Троекуровском кладбище, где похоронили актера, породила множество слухов. Представители заслуженной актрисы прокомментировали ситуацию.

Как выяснилось, вдова не смогла приехать на прощание с мужем по причине ухудшения своего здоровья. Известно, что женщина перенесла самую тяжелую форму менингита и инсульт. По словам близких, Андрей Мягков "дважды вытягивал ее из кошмара". У актрисы была самая опасная форма менингита.

Коллега Мягкова, актер Стас Садальский разместил фото с прощальной процессии с актером и написал трогательный пост, слова восхищения актером.

Все, кто когда-либо видел игру известного актера и знают о его личной жизни оплакивают своего кумира, который ушел из жизни в 83-летнем возрасте.

Также сочувствуют вдове Мягкова Анастасии, которая по словам близких "была для него ангелом"

Напомним, что украинцы оплакивают знаменитого актера, эти фильмы видели все.

Как сообщала Politeka, украинцы поднялись на защиту внука Богдана Ступки после скандальных заявлений жены.

Также Politeka писала, что "царствие ему небесное": трагедия потрясла легендарный "Ласковый май".