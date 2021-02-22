Ушла из жизни 74-летняя актриса театра и кино Екатерина Градова, ее звездная роль радистки Кэт в «Семнадцати мгновениях весны» надолго запомнилась зрителям

Об этом сообщила дочь актрисы Мария Миронова в Instagram.

Екатерина Градова родилась в семье архитектора и актрисы 6 октября 1946 года. Подающая надежды девушка, будучи учащейся Школы-студии МХАТ, сыграла на сцене Московского академического театра имени Маяковского в спектакле «Таланты и поклонники».

После чего Екатерина Градова проснулась знаменитой. Еще одна роль принесла актрисе зрительскую любовь. Исполнение роли отважной радистки Кэт в фильме «Семнадцать мгновений весны» сделало её звездой.

Образ получился весьма трогательным, но в то же время поражал своей смелостью. За сыгранного персонажа Екатерина получила в свое время награду и звание.

В репертуаре Московского академического театра сатиры Екатерина Градова была задействована почти во всех представлениях.

Была замужем за знаменитым артистом Андреем Мироновым, но брак распался. Как признавалась потом актриса, частые измены мужа сделали дальнейшее совместное проживание невозможным.

В браке родилась дочь Маша Миронова, впоследствии продолжившая театральную династию. Сейчас дочка Миронова и Градовой снимается в кино, воспитывает двух сыновей.

Мария Миронова написала на своей странице о смерти матери и просит журналистов оставить в покое.

Поклонники выражают соболезнования.

Покинув театральные подмостки, Градова решила посвятить себя другому направлению. Завершив обучение в Богословском институте, она преподавала в одной из гимназий.

Причина ухода из жизни одной из известных актрис пока неизвестна. Врачи лечившие Градову говорят, что та имела проблемы со здоровьем.

Напомним, поклонники оплакивают смерть любимого актера.

Как сообщала Politeka, умер актер из "разбитых фонарей".

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