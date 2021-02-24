Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес славится своими горячими выступлениями

Артистка делает все, чтобы приковать внимание к себе, передает Politeka.net. Соблазнительные наряды помогают артистке в этом.

Поклонники после любого выступления собирают, а позже вспоминают выходки и образы знаменитости.

Так, в одном из фан-аккаунтов появился снимки Джей Ло, на которых она позировала в похожих откровенных нарядах.

Звезда была в сияющих боди, а также в серебряной маечке и шортиках, купальнике и обычных джинсах.

В таких образа поклонники обращали внимание именно на пятую точку Лопес, которой она гордится.

Звезда с гордостью подчеркнула ягодицы, трогала их и приподнимала одежду, чтобы поклонники могли все рассмотреть.

При этом Дженнифер либо выступала на сцене, завораживающе танцуя, либо просто шла по улице.

За час пост не собрал много лайков и комментариев.

"Просто отпад", - написал один из поклонников.

Отметим, Дженнифер Лопес застраховала свои ягодицы на 27 миллионов долларов.

Звезда следит за красотой своей пятой точкой и фигуры в целом.

Звезда выполняет ежедневно 30-минутный комплекс упражнений, в который входят выпады, упражнения с мячом, косые скручивания, планки и так далее.

Кроме этого, Джей Ло занимается кикбоксингом и танцами, а ее любимые упражнения — отжимания «человек-паук» и ходьба в полуприседе: это одно из самых эффективных упражнений для упругих ног и ягодиц.

Звезда ведет здоровый образ жизни, поэтому выглядит превосходно.

Напомним, неугомонная Дженнифер Лопес взбудоражила фантазии, не вставая с кровати.

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