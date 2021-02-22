Молдавский певец, экс-тренер «Голосу країни» Дан Балан не всегда был соблазнительным мачо, каким его знают и любят украинцы

Как пишет Politeka.net, на одной из фан-страничек певца в Инстаграм опубликовали массу его архивных фото, на которых трудно узнать артиста. Дан позирует с длинными кучерявыми волосами и еще лопоухими ушами. Кроме этого, артист выглядит очень худым.

«Кудряш. Любимка…», - подписали фото авторы аккаунта.

В комментариях стали восхищаться архивными фото 42-летнего певца.

«Жалко его, такой заморенный», «Молоденький и смешнячий», «Какой он здесь худенький! Даже жалко его, такой заморенный хрупкий», «Купидончик кудрявенький, самый любимый», «Мой сладкий малыш», «Данчик тут ещё с родными ушками. Такой милый и красивый! Люблю любого!», «Огооо, ничего себе архивчик! Вот это кудряш, класс», - пишут пользователи сети.

Как известно, Балан родом из Молдовы. В 2000-х он был известен как основатель трио O-Zone. После распада группы Балан занялся сольной карьерой и стал популярным на просторах СНГ. Сначала он записал дуэт с Верой Брежневой, выпустив несколько сольных русскоязычных песен. После России он взялся покорять Украину. Стоит отметить, что у Балана много дуэтов с другими артистами.

Напомним, что редкие кадры с отцом Дана Балана попали в сеть: на кого похож "молдавский сердцеед".

Как сообщала Politeka, мама Дана Балана после реанимации и борьбы за жизнь показала, какой была раньше: "Очень переживали".

Также Politeka писала, что мама Дана Балана угодила в реанимацию, что произошло: «Сильно ударил…».