Мама екс-тренера "Голосу країни" Дана Балана, молдавська телеведуча і співачка Людмила Балан потрапила в реанімацію з важкою хворобою

Як пише Politeka.net, про це стало відомо з аккаунта в Instagram. Жінка записала відеозвернення до шанувальників, в якому розповіла, як проходить її реабілітація після важкої хвороби.

"Сьогодні рівно два місяці з тих пір, як я була госпіталізована в реанімаційне відділення... Ковід напав на мене і сильно вдарив... Я дякую лікарям, які врятували мене, шанувальникам, які надіслали мені повідомлення про підтримку, і моїй родині за те, що завжди були зі мною... Зараз я перебуваю на реабілітації, багато свіжого повітря і багато рухів... Будьте дуже обережні", - зазначила артистка.

Жінка записувала відео на свіжому повітрі, показуючи, як стрибає на скакалці.

У коментарях шанувальники залишили жінці масу приємних слів і побажань.

"Якнайшвидшого відновлення і здоров'я вам!", "Мама Люда. Слава богу з вами все добре. Ми так сумували, бережіть себе", «ми сумували за вами. Якнайшвидшого відновлення! Щастя і добра", "ми за вас переживали, але Слава Богу все позаду. Ми вас дуже сильно любимо!» ,- пишуть користувачі Мережі.

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