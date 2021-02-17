Мама відомого молдавського співака Дана Балана показала архівні кадри з чоловіком

Після тривалої і важкої хвороби мама молдавського співака Дана Балана Людмила Балан у своєму Instagram показала зворушливі архівні знімки з чоловіком, завороживши красою і яскравими емоціями, пише Politeka.net.

Людмила Балан зараз перебуває на реабілітації після важкої боротьби за життя через коронавірус, але зараз життєрадісна жінка продовжує активно рухатися і насолоджуватися життям. На своїй сторінці вона звернулася до свого чоловіка з привітанням, а також порадувала шанувальників ексклюзивними архівними знімками, де вона з чоловіком зображена в молодості.

На фотографіях, які показала мама Дана Балана, вона постала молодою і квітучою дівчиною, яку по-справжньому захлеснуло романтичне почуття. Багато фотографій говорили про те, наскільки сильною була любов між батьками Балана і як вони змогли пронести це крихке почуття через роки спільного життя.

Серед знімків виявився і кадр, зроблений не так давно. На ньому Людмила позує, міцно обійнявшись з коханим чоловіком і посміхаючись. При цьому чоловік теж ніжно обійняв дружину і посміхався, а вона притулилася щокою до його грудей. Цей знімок майже в точності повторив ті моменти, коли пара, ще молодими, не могла приховати своїх почуттів і відкрито демонструвала їх. Кадри просякнуті невловним трепетом і любов'ю, які читаються в ніжних поглядах, дотиках і поцілунках.

"Бережіть себе", " ми дуже нудьгували!", "Ми переживали. Не вболівайте, ми вас любимо", "ми за вас дуже переживали і нудьгували. Не хворійте більше, відновлюйтеся, набирайтеся сил, здоров'я Вам міцного-міцного", - написали фоловери до публікації Людмили Балан.

Переглянути цю публікацію в Instagram Публікація від Ludmila Balan (@ludmilabalan_tantiludmila)

Нагадаємо, що Людмила Балан два місяці тому потрапила в реанімацію через "ковіда". За словами мами Балана хвороба вдарила по її здоров'ю настільки сильно, що її довелося відправити в реанімаційне відділення, але медики надали їй допомогу і врятували.

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