Продюсер "Скаженого весілля" - Юрий Горбунов вместе с актером и певцом Позитивом презентовали клип на саундтрек к комедии

Видео показали в эфире «Сніданка з 1+1».

В клипе снялось большинство актеров фильма. Композицию исполнили герои кинотрилогии, а музыкального колорита добавил цыганский театр «Романс».

«Скажене весілля» вошло в историю тем. Что мы вернем украинцев в кинотеатры. Так хочется это сделать, потому что карантин карантином. Но комедии, кино никто не отменял», - отметил Горбунов.

Амбициозно настроен он не только онтосительно самого фильма, но и относительно клипа.

«У нас все песни стают хитами, и эти песни поют на свадьбах, поэтому этот тоже обречен быть так же…» - заявил продюсер.

Отметим, в клипе зажег и сам Горбунов, а также Надя Мейхер, Олег Винник, Потап и Позитив.

Не смогли спокойно усидеть они на месте и во время презентации видео в студии, и пустились в пляс.

«Круто», «Ждём с нетерпением», «Песня классная, аж мурашки по коже», «Мне очень нравится», - пишут в комментариях.

Отметим, премьера украинской комедии "Скажене весілля 3" состоится 25 февраля. Это будет финальная часть франшизы.

Напомним, Горбунов зажег на репетиции нового шоу, взбудоражив Санину из «Танців з зірками»: «А я знаю…»

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