Разъяренная Оля Полякова, в квартире которой обрушился потолок, жестко ответила украинцам
Эмоциональное обращение она опубликована на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net.
«Многие пишут мне в комментарии: «Сама почини крышу». Ребята, это сталинский дом. Здесь все гнилые перекрытия, гнилая крыша и гнилой потолок. То есть, мне это все надо снимать, в том числе потолок над свей квартирой, и строить заново. Это, вы не понимаете, какие деньги. Это полмиллиона долларов надо. Почему я должна эти деньги платить? Почему мы должны сами делать эти вещи? Мы платим коммунальные услуги, у нас есть коммунальные службы, которые должны за этим следить», - заявила Полякова.
Она напомнила что предупреждала коммунальщиков об опасной ситуации.
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«Я их неделю прошу убрать снег. Вот когда у мене обвалился потолок, они раздуплились и пришли все это чистить. А уже поздно. А если бы это все упало на голову кому-то из моих детей», - возмутилась певица.
Ранее Полякова жаловалось, что из-за повышения температуры с крыши дома начал сходить снег, поэтому ее жилье, расположенное на последнем этаже здания, затопило.
Полякова заявила, что только весной сделала новый дорогой ремонт. Она отметила, что уже неоднократно жаловалась в Печерскую районную администрацию и ЖЭК, однако там просто не поднимают трубку.
Также она просила коммунальщиков прийти и сбить огромные сосульки, которые на мерзли на ее балконе.
Позже в ее квартире из-за постоянно текущей воды обвалился подвесной поток.
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