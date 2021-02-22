Разъяренная Оля Полякова, в квартире которой обрушился потолок, жестко ответила украинцам

Эмоциональное обращение она опубликована на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net.

«Многие пишут мне в комментарии: «Сама почини крышу». Ребята, это сталинский дом. Здесь все гнилые перекрытия, гнилая крыша и гнилой потолок. То есть, мне это все надо снимать, в том числе потолок над свей квартирой, и строить заново. Это, вы не понимаете, какие деньги. Это полмиллиона долларов надо. Почему я должна эти деньги платить? Почему мы должны сами делать эти вещи? Мы платим коммунальные услуги, у нас есть коммунальные службы, которые должны за этим следить», - заявила Полякова.

Она напомнила что предупреждала коммунальщиков об опасной ситуации.

«Я их неделю прошу убрать снег. Вот когда у мене обвалился потолок, они раздуплились и пришли все это чистить. А уже поздно. А если бы это все упало на голову кому-то из моих детей», - возмутилась певица.

Ранее Полякова жаловалось, что из-за повышения температуры с крыши дома начал сходить снег, поэтому ее жилье, расположенное на последнем этаже здания, затопило.

Полякова заявила, что только весной сделала новый дорогой ремонт. Она отметила, что уже неоднократно жаловалась в Печерскую районную администрацию и ЖЭК, однако там просто не поднимают трубку.

Также она просила коммунальщиков прийти и сбить огромные сосульки, которые на мерзли на ее балконе.

Позже в ее квартире из-за постоянно текущей воды обвалился подвесной поток.

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