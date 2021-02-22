Известный продюсер Вадим Лисица рассказал, как помог Насте Каменских и Потапу стать топовыми певцами

Известный продюсер Вадим Лисица в интервью "Ужин с Дороти" на Youtubе-канале рассказал о том, как в одной из песен в начале карьеры звучит голос совершенно другой певицы, пишет Pоliteka. (Чтобы увидеть видео доскрольте до конца статьи)

Дороти в своем интервью спросила Вадима, правда ли, что певица Alyosha преподавала вокал Насте Каменских. (Напомним, что Вадим встречался с Alyosha около семи лет). Также ведущая спросила, есть информация, что Alyosha записала свой голос в одной из песен, когда Настя не могла вытянуть высокие ноты. "Да, это правда", - сказал Вадим, но потом спохватился и немного перефразировал свой ответ.

Вадим казал, что это произошло, когда записывали песню "Почему молчишь" вместо голоса Каменских в одном месте звучит Alyosha.

Вадим рассказал, что Потап сильно спешил, его не очень интересовал дуэт с Настей потому, что он делал ставку на своей рэп-группе. А Настя в день, когда была запись не смогла приехать, поэтому пришлось подключить Alyosha для исполнения отрывка песни.

В тот момент надо было песню отдавать, а записать не было возможности. Настя не успевала…

"На самом деле тут вопрос был не в Насте и не в Алене. Вопрос был в том, что нужно было срочно, и Потап уже подгонял: "Давай-давай-давай", и пришлось это сделать, потому, что Настя не смогла приехать просто. Мы записали как есть. Надо было песню отдавать, а записать не было времени. На самом деле, вся песня поется Настей, то есть там никаких вопросов нет, она бы и спела, если бы не тот момент, что нужно было срочно отдавать. Это не то, что она не смогла. Она смогла, просто это был сложный творческий момент... Но вы никогда не узнаете в каком месте!",- заявил Вадим.

Как оказалось, студия Вадима и Потапа находиться в одном помещении. Дороти с Лисицей отправились "в гости к Потапу" и узнали, что если бы не Вадим Лисица, то такого музыканта, как Потап никогда и не было. По словам Алексея, Вадим был единственным, кто откликнулся на порыв.

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