Известная украинская певица Ирина Федишин рассказала о беде, которая случилась с ней во время отдыха на экзотическом курорте

Сейчас певица с мужем и двумя сыновьями отдыхает в Доминикане и делится оттуда яркими снимками в своем Инстаграм. Однако, в одном из своих постов певица рассказала, что ее отпуск обошелся не без неприятностей, сообщает Politeka.net.

Так, Федишин написала, что во время съемок на острове Саона лишилась своего беспилотника.

«Мы так увлеклись его красотой, что захотели сделать не только фото, но и снять остров с высоты птичьего полета. Но когда наш дрон поднялся вверх с ним случилось происшествие и возвращались с острова мы уже без него. Как думаете, что случилось с дроном?», - рассказала поклонникам певица.

Впрочем, это не помешало ей опубликовать новое фото, на котором она продемонстрировала пляжную фигуру в стильном купальнике.

Поклонники певицы тут же отреагировали на ее публикацию.

«Вы непревзойдённо красивы», «заблудился», «Упал в воду», «Красивая», «Застрял на пальме?», «Встретил другого дрона и полетели вместе к другим хозяевам», «Пульт упал в воду», «Причина в GPS навигаторе? Поэтому он потерял ориентацию .... Полетел в неизвестном направлении?», - пишут люди.

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