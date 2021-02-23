После выступления на шоу "Голос країни" сестер экс-группы Алиби и их неожиданного решения, украинцы обрушились с критикой на Надю Мейхер и мужа Сумской Борисюка

В очередном выпуске песенного шоу "Голос країни-11" на сцене появились девушки, сестры ранее выступавшее как дуэт "Алиби", сестры — Анна и Ангелина Завальские. В Инстагарам-паблике "Голоса" появилась информация, что произошло на шоу, передает Politeka.net. (Чтобы увидеть видео доскрольте до конца статьи).

Девушки исчезли из украинского шоу-бизнеса на пять лет, за это время девушки стали мамами и теперь не только талантливые исполнительницы, но и заботливые мамы.

Спустя пять лет сестры возвращаются на большую сцену, они переименовали группу в The Alibi Sisters, и теперь с новыми силами будут покорять украинских слушателей.

Перед выступлением певицы заявили, что захотели сделать что-то вместе и подготовили сюрприз для судей проекта "Голоса".

На слепых прослушиваниях девушки спели легендарную песню Barry Sisters — "Chiribim Chiribom".

Певицы развернули все четыре кресла, однако этого было им достаточно. От дальнейшего участия в шоу сестры Завальские отказались. Сестры заявили, что не собираются участвовать в шоу и дают возможность проявить себя другим талантливым певцам.

Поклонники буквально, аплодируют стоя такому решению девушек. Она восхищены принятым решением.

"Молодцы...и мозги есть и совесть... талантливые девочки...", "Браво, молодцы, как прекрасно поступили, не то, что Мейхер... Не уступила место молодым исполнителям...", "Правильно поступили. Мейхер и Борисюк фууууууу!", "Красотки! и молодцы, что отказались учавствовать, дав дорогу молодым, не то, что Мейхер и иже с ней...👏", "А Завальські молодці, що не залишились!", "Мабуть, Голос, віджив своє. Мейхер і Борисюк навіщо займають місце когось дійсно талановитого і невідомого?", "В мене одної є таке питання? Якого фіга на Голос цього сезону приперлось дофіга зірок? Вміють співати, так йдіть і далі співайте. Шоу придумали для людей які хочуть віднайти себе у цій сфері, а вони займають просто їх місце. Так бісить це😡🤮"

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