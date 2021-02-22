Украинский исполнитель Олег Винник растаял в объятиях Насти Каменских во время съемок шоу «Маска»

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм проекта появился отрывок с последнего эфира шоу. Во время выступления маски Розы лучезарный Винник не усидел в кресле детектива и пригласил на танец свою соседку по судейскому столу, роскошную Настю Каменских.

«Выступление Розы никого не оставило равнодушным! Атмосфера чувственности закружила наших детективов Олега Винника @olegg.vynnyk и NK @kamenskux в романтическом танце», - подписали видео авторы аккаунта.

Во время лирической песни он с удовольствием танцевал с Настей, прижимаясь к ней и вспоминая Потапа.

«Как тебе повезло, Потап», - проговорил восхищенный Винник.

В комментариях зрители стали гадать, кто же может прятаться под маской. Большинство поклонников шоу считают, что под маской скрывается Алина Гросу.

«Та ни Лорак ни Повалий сюда не звали б. Подумайте, люди! А вот Гросу может быть, очень похожая», «Роза напоминает своими движениями Тину», «Вживую это было еще фантастическое исполнение. Имела счастье побывать на секретных съемках», «Голос похож на Алину Гросу», «Это Повалий», - пишут пользователи сети.

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