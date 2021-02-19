Улюбленець "вовчиць" Олег Винник поділився секретом своєї молодості

47-річний співак, нев'януча зовнішність якого викликає захоплення, в одному з інтерв'ю відкрив правду з приводу пластичних операцій. Виявляється, артист ще жодного разу не лягав під скальпель хірурга, втім як і не робив ніяких "уколів краси".

"Я вже говорив колись... Треба вже закрутити ось тут шурупчик (показує на потилицю, - ред.), щоб потихеньку підтягувати, і потім великий не забивати (сміється, - ред.), - пожартував Винник і додав вже серйозно. - Слава богу, якось тримаюся".

Олег сам дивується, як йому вдається зберігати квітучий вигляд.

"Тут феномен ще якийсь є, тому що все-таки можна було б вже постаріти набагато швидше. Я що був пацан - так і досі залишився. Це добре", - похвалився задоволений собою Винник.

Але якщо відкинути загадку, то співак все ж назвав дві речі, які можуть пролити світло: це генетика і спорт.

"Я відчував завжди, що з генетикою у мене все нормально, - поділився Олег. - Крайній час, тільки спорт професійний, з їжею (правильною, - ред.): качалка, фітнес, кроссфіт, біг, єдиноборства - все пробую... Але крайній рік, буду відвертий, дуже мало спорту в мене... Просто напросто фізично часу немає: то карантин, то зйомки..."

А ось дієтами зірка не страждає. Правда, зазначив, одну особливість: "У мене дієта виробилася така... Останній рік я навчився не їсти по 15-18 годин на добу. Я їм о сьомій ранку".

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