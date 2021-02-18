Співак Олег Винник приголомшив одкровенням, від якого волосся дибки

Як передає Politeka.net, 47-річний улюбленець "вовчиць" в одному з інтерв'ю щиро зізнався в тому, що в дитинстві хуліганив - мама двічі рятувала йому життя.

За словами Винника, перший епізод стався з ним, коли йому було близько чотирьох років. Співак зворушив розповіддю про героїчний вчинок матері, що кинулася за ним у вогонь.

"Вона мене кілька разів рятувала від смерті... Чотири роки, напевно, мені було... Я з телевізора витягнув кабель, був відкритий задник, і всунув його в розетку... мені стисло руку і я почав горіти. Все. Дим, кров... Мама почула і, слава богу, додумалася витягнути кабель... і при цьому у мами - два класи. Вона в школі була в двох класах, перший і другий. Вона круглою сиротою виросла. І мене врятувала. Я пам'ятаю, як вона мене в медпункт несла, бризкає кров, ці всі справи... шрам досі залишився", - поділився Олег.

Друга історія не менш моторошна. Виявляється, до електрогітари майбутній артист захоплювався мотоциклами. У віці 14 років Олег мріяв про свого "залізного коня", але мама категорично була проти. І, як показав один страшний випадок, була права.

"Взяв у сусіда мотоцикл - у нас нова траса була на цукровий завод... І я як дав - і переді мною фари "Камаза". Я з дамби злітаю... "камазист" мене дістав з-під мотоцикла, зрозумів, що я живий - ще й в "табло" дав (сміється, - ред.) я два рази "зірки" побачив. Приземлився м'яко... ногу спалив... І мама все-таки не допустила, щоб я купив собі мотоцикл", - розповів Винник.

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