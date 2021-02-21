Співак Олег Винник сколихнув мережу несподіваним одкровенням

Олег Винник 47-річний улюбленець "вовчиць" в одному з інтерв'ю розповів, як перехворів COVID-19 і про ускладнення після перенесеної хвороби в інтерв'ю Дмитру Гордону, пише Politeka.net.

Як відомо, під час шоу "Танці з зірками" Олег Винник, який танцював разом з Оленою Шоптенко, захворів на коронавірусне захворювання. Він перехворів разом зі своєю танцюючою партнеркою.

Попри те, що пройшло більше ніж 4 місяців, наслідки хвороби артист відчуває досі. Він зізнався, що відчуває зміни в багатьох сферах життя, особливо явно це відчувається в смакових змінах. Їжа для артиста стала "не цікавою"

"З їжею стало взагалі не цікаво. Раніше міг захотіти щось смачненьке і думати про це. А тепер про їжу взагалі не думається", - поскаржився артист на свої гастрономічні проблеми.

Винник розповів, що важко перехворів, дарма що у нього була "легка форма".

"Кожен місяць з'являються якісь ускладнення, сухість у тілі, зневоднення, порушено травлення ... Все, буквально все стало по іншому", - заявив співак.

Він розповів, що моніторить ситуацію з коронавірусом, і вважає, що незабаром, медики будуть краще знати, як подолати реабілітаційний період.

Він сказав: "Я слухаючи зараз лікарів, постійно спілкуюся, лікарі постійно вивчають цю проблему, думаю ще місяці два-три пройде і вже будуть знати лікарі, як бути. Ось ці ось Реабілітаційні моменти. Що може з'явитися і як його усувати".

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