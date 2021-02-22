Настя Каменских рассказала об изнуряющем испытании, которое длилось целые сутки и от которого ей долго пришлось отходить

Звезда поделилась своим рассказом в Инстаграм, сообщает Politeka.net.

Недавно Каменских объявила, что готовится к выпуску нового клипа. Однако, его съемки оказались непростой задачей. В своих новых публикациях певица показала, как выглядит после целых суток съемок.

«Хей! Я выжила! Снимали больше суток! Не чувствую тела, но это будет бомба. Налопалась шоколада и существую сегодня только горизонтально», - рассказала Настя в Сториз.

Она также показала длинные фиолетовые ногти, которые ей сделали для съемок. Певица призналась, что с удовольствием бы их сняла, но не может этого сделать самостоятельно.

Позже она поделилась целым постом, в котором раскрыла подробности.

«Вчера был просто потрясающий и незабываемый день. Мы снимали клип более 24 часов нон-стоп! Я очень устала и сегодня отхожу, но вся та красота, которую мы создали для вас, этого стоила!», - написала звезда.

Стоит отметить, что на новых фото Каменских действительно выглядит очень уставшей и изможденной. Певице явно требуется отдых.

Каменских также сообщила, что весь необходимый материал для ее клипа уже отснят.

Напомним, в хите Каменских и Потапа звучит голос другой певицы, продюсер во всем признался: "Настя не успевала…".

Как сообщала Politeka, Каменских обрезала свои фирменные кудри и сделала каре с челкой, ей идет.

Также Politeka писала, что Каменских в домашнем свитере и без макияжа засветила, кто живет в их с Потапом доме: "Есть третий лишний".