Настя Каменских рассказала об изнуряющем испытании, которое длилось целые сутки и от которого ей долго пришлось отходить
Звезда поделилась своим рассказом в Инстаграм, сообщает Politeka.net.
Недавно Каменских объявила, что готовится к выпуску нового клипа. Однако, его съемки оказались непростой задачей. В своих новых публикациях певица показала, как выглядит после целых суток съемок.
«Хей! Я выжила! Снимали больше суток! Не чувствую тела, но это будет бомба. Налопалась шоколада и существую сегодня только горизонтально», - рассказала Настя в Сториз.
Она также показала длинные фиолетовые ногти, которые ей сделали для съемок. Певица призналась, что с удовольствием бы их сняла, но не может этого сделать самостоятельно.
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Позже она поделилась целым постом, в котором раскрыла подробности.
«Вчера был просто потрясающий и незабываемый день. Мы снимали клип более 24 часов нон-стоп! Я очень устала и сегодня отхожу, но вся та красота, которую мы создали для вас, этого стоила!», - написала звезда.
Стоит отметить, что на новых фото Каменских действительно выглядит очень уставшей и изможденной. Певице явно требуется отдых.
Каменских также сообщила, что весь необходимый материал для ее клипа уже отснят.
Напомним, в хите Каменских и Потапа звучит голос другой певицы, продюсер во всем признался: "Настя не успевала…".
Как сообщала Politeka, Каменских обрезала свои фирменные кудри и сделала каре с челкой, ей идет.
Также Politeka писала, что Каменских в домашнем свитере и без макияжа засветила, кто живет в их с Потапом доме: "Есть третий лишний".