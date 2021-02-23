Американская певица Дженнифер Лопес вызвала бурю эмоций впечатляющим видео

Как передает Politeka.net, 51-летняя звезда опубликовала свежие кадры в своем микроблоге в Инстаграм, на которых показала, как росли ее двойняшки Эмми и Макс (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Джей Ло приурочила пост 13-летию своих детей - доведя публику до слез откровением. Звезда сопроводила поздравление трогательной видеонарезкой и одной из своих песен, посвященной двойняшкам.

"Я написала эту песню «Шаг за шагом», когда близнецам было шесть недель... Макс уже пытался свернуться калачиком и встать со стула... Я подумала: «Куда ты идешь, малыш? Куда ты бежишь?» Все, что я могла подумать, это прежде, чем они станут бегать вокруг, - я хотела б, чтобы все это замедлилось! И следующее, что я вижу... бум ... 13!", - говорится в сообщении.

"🎶По шагу за раз ...

не надо спешить...

оставим это время для нас ...

И продержимся так долго, как сможем... все идет слишком быстро... 🎶", - поется в песне Джей Ло.

В конце звезда поблагодарила фанатов за любовь к ее детям и за возможность разделить свою радость вместе с ними.

"Спасибо всем #JLovers за любовь к Эмме и Максу в их день рождения! Я весь день смотрю видео, где Эмми и Макс улыбаются, плачут, смеются и прекрасно проводят время... мы любим вас!", - добавила Лопес.

Публика с жаром обсудила увиденное в комментариях:

"Самая милая "перегрузка", в которой я нуждался сегодня 😍😭"

"С Днем Рождения, Макс и Эмми! Вас так любят, так талантливо и весело! Шлю вам обоим поздравления! Не могу поверить, что вы подростки! Куда уходит время! 🥳"

"Эмоционально 😭"

"Прекрасные моменты ♥ ️💫 С Днем Рождения ♥ ️💫! Тинейджеры"

"2 ребенка родились 22.02 ... 😍"

"С днём рождения их. Какая красивая песня. Прекрасная семья. ❤️❤️"

"В семье самое главное дети, чудо, безусловная любовь ❤️"

"эта песня - все! 🥺"

Отметим, Лопес родила Эмми и Макса 22 февраля 2008 года от своего третьего мужа — певца Марка Энтони, с которым рассталась в 2011 году.

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