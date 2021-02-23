Кабинет министров Украины решил отсрочить выплату компенсаций украинским пенсионерам

Соответствующее решение принято на внеочередном заседании правительства 22 февраля 2021 года. Постановление №127 обнародовано на Правительственном портале.

Компенсаций летом, как обещалось ранее, украинцы не получат. Начало выплат пенсионерам в возрасте от 75 до 80 лет компенсации по 400 гривен отложили до 1 октября 2021 года.

Кроме того Кабмин отменил норму, согласно которой начиная с 1 марта 2022 года размеры ежемесячной компенсационной выплаты должны увеличиваться на соответствующий коэффициент.

Вместе с тем установлен порядок перерасчета пенсий с 1 марта 2021 года. Ежегодная индексация производится с применением коэффициента увеличения показателя средней заработной платы, учитывается для исчисления пенсии, в размере 1,11. Если размер повышения не достигает 100 гривен, устанавливается ежемесячная доплата к пенсии.

Напомним, ранее правительство своим постановлением от 17 февраля 2021 № 126 утвердило бюджет Пенсионного фонда Украины на 2021.

Доходная и расходная часть бюджета определены в сумме 495,5 млрд гривен.

Доходы Фонда предусмотрены в сумме 328,0 млрд грн, в том числе 28,0 млрд грн - уплата единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование за некоторые категории застрахованных лиц и компенсация льгот по уплате единого взноса, которые финансируются из Государственного бюджета Украина и входят в состав собственных доходов Пенсионного фонда Украины.

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