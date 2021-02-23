Оля Полякова, в квартире которой обрушился потолок, рассказала подробности ЧП в своем жилище

Эмоциональное обращение певица опубликована на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net.

«Я просила убрать снег еще в прошлую пятницу, всем было наплевать… А утром, когда мои дети собирались в школу, были в этой квартире это все начало падать. Все упало. Все отвалилось, и теперь лежит вот так вот просто. Вы себе представляете вообще ущерб этого кошмара? Я хочу матюкаться. Я хочу говорить матом. Я просила этих *ук, я просила убирать снег…. Дети собирались в школу, и это все падало им на голову. Что это за *ерьмо вообще? Как такое возможно?» - возмутилась она.

Полякова добавила, что обращалась во все возможные инстанции, пыталась сменить обслуживающую компанию, но тщетно.

«Я в шоке полном. Вы знаете, я обычно ору, фонтанирую, но сегодня у меня такой шок, у меня просто полный шок. Я просто не понимаю, что делать», - добавила она, показав, как теперь выглядит комнате ее дочери.

При этом в комментариях Поляковой написали, что у нее просто плохо был сделан ремонт. А ЖЭК здесь не при чем. Тут она уже не сдержалась.

«Ты дурак?» - ответила певица комментатору.

Напомним, Полякова, дома у которой рухнул потолок, жестко ответила украинцам: «Вы не понимаете, какие это деньги»

Как сообщала Politeka, Оля Полякова похвасталась роскошью загородного дома после обновления: "Вот так я придумала..."

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