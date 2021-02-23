Оля Полякова, в квартире которой обрушился потолок, рассказала подробности ЧП в своем жилище
Эмоциональное обращение певица опубликована на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net.
«Я просила убрать снег еще в прошлую пятницу, всем было наплевать… А утром, когда мои дети собирались в школу, были в этой квартире это все начало падать. Все упало. Все отвалилось, и теперь лежит вот так вот просто. Вы себе представляете вообще ущерб этого кошмара? Я хочу матюкаться. Я хочу говорить матом. Я просила этих *ук, я просила убирать снег…. Дети собирались в школу, и это все падало им на голову. Что это за *ерьмо вообще? Как такое возможно?» - возмутилась она.
Бесцеремонный Соседов из "Х-Фактора" отругал Галкина, досталось и Киркорову: "Обязан прозябать..."
Беда настигла партнера Никитюк по «Танцях з зірками», машина разбилась вдребезги: кадры с места события
"Реальная конина": Полякова на шоу "Маска" проехалась по Гросу, певица не стала молчать
Полураздетая Кароль разочаровала вульгарной выходкой: "Зачем на Юли Саниной мужа залезла?"
В России произошла масштабная ж/д-катастрофа: первые подробности и кадры последствий
Полякова добавила, что обращалась во все возможные инстанции, пыталась сменить обслуживающую компанию, но тщетно.
«Я в шоке полном. Вы знаете, я обычно ору, фонтанирую, но сегодня у меня такой шок, у меня просто полный шок. Я просто не понимаю, что делать», - добавила она, показав, как теперь выглядит комнате ее дочери.
При этом в комментариях Поляковой написали, что у нее просто плохо был сделан ремонт. А ЖЭК здесь не при чем. Тут она уже не сдержалась.
«Ты дурак?» - ответила певица комментатору.
Напомним, Полякова, дома у которой рухнул потолок, жестко ответила украинцам: «Вы не понимаете, какие это деньги»
Как сообщала Politeka, Оля Полякова похвасталась роскошью загородного дома после обновления: "Вот так я придумала..."
Также Politeka писала, что в роскошной квартире Оли Поляковой произошел обвал, кадры с места ЧП: "Посмотрите, какой кошмар!"