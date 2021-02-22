Известная артистка Оля Полякова рассказала о новом ЧП с ее дорогой квартирой в Печерском районе Киева
На своей странице в Инстаграм артистка показала что в ее квартире рухнул потолок, передает Politeka.net.
«Е… ребята, это моя квартира. Вчера весь день тек потолок, а сегодня он обвалился», - говорит Полякова.
«Это как вообще? Это что вообще? Это как, блин, можно жить в этом доме? Объясните!» - возмущается певица.
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«Посмотрите, что творится, ребята! Посмотрите, какой кошмар!» - показала кадрі обрушенного потолка певица.
«Елки-палки! Вот это что случилось с моим ремонтом», - говорит расстроенная артистка.
«Смотрите, висит какая сосуля. Ничего не огорожено. Ходят люди», - продолжила она.
Отметим, в квартире Поляковой пострадала не одна комната.
"Это комната моей дочери. Даже начали выпадать лампочки. Вот это все вот так течет по стенам. Я вообще, если честно в шоке полном", - говорит Полякова.
Ранее Полякова жаловалось, что из-за повышения температуры с крыши дома начал сходить снег, поэтому ее жилье, расположенное на последнем этаже здания, затопило.
Полякова заявила, что только весной сделала новый дорогой ремонт. Она отметила, что уже неоднократно жаловалась в Печерскую районную администрацию и ЖЭК, однако там просто не поднимают трубку.
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