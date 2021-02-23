Жена музыканта и композитора, экс-мужа Наташи Королевой Игоря Николаева поделилась своей болью

Как передает Politeka.net молодая супруга известного музыканта и экс-мужа Наташи Королевой Игоря Николаева, своем Instagram сообщила трагичную новость.

Юлия Проскурякова, певица и жена композитора Игоря Николаева поделилась печальной новостью, от коронавирусной инфекции умерла ее бабушка, у которой к тому же были проблемы с сердцем.

Женщина сильно переживает потерю близкой родственницы. Она написала трогательный пост о том, что несмотря на то, что бабушке было 86 лет, привыкнуть к том, что ее больше нет – очень сложно.

Юлия рассказала, что перед тем, как бабушка ушла из жизни, певица звонила ей и рассказала, как сильно она ее любит.

Женщина подчеркнула, что бабушка для нее біла самым хорошим и добрым человеком. Проскурякина вспоминает, что все светлое, что было у нее в детстве было связано с ней, бабушкой Шурой.

"Это всё-таки очень больно... терять близких... Жутко это писать, но... покойся с миром, моя любимая...", - вылила свою боль Проскурякина. Знаменитость также уточнила, что находится в Москве, и поедет попрощаться с родным человеком в Екатеринбург, где жила бабушка, мама мамы Юлии.

Поклонники, коллеги и друзья Проскурякиной выразили соболезнование женщине в связи с потерей бабушки. Многие также поделились своими историями.

"Вечная, светлая память бабушке. Больно терять родных людей", "Примите мои соболезнования. 🙏🙏🙏", "Юличка... я, вас, очень понимаю и соболезную!!!"

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