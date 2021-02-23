Великолепная и респектабельная Анджелина Джоли снова заставила мужчин вглядываться в любимый образ

Знаменитая 45-летняя актриса и режиссер Анджелина Джоли продолжает появлятьяс на публике, показывая утонченный вкус, пишет Politeka.net. В фан-аккаунте актрисы в Instgaram появилась подборка фотографий, на которых Анджелина появилась на публике в молочном строгом наряде.

Лук дополнили перчатки и маленькая дамская шляпка, которая ничуть не была лишней в образе.

В таком строгом наряде Анджелина появилась в 2018 году на службе на 200-летии Ордена Святого Михаила и Георгия, в соборе Святого Павла, в Лондоне. Об этом сообщали админы паблика.

Красотка даже в таком скромном стиле покорила воображение фанатов. Колонка комментариев наполнилась словами восхищения:

"О королева", "Даже если тебе 100 лет, я буду любить тебя снова!", "Ты один из самых особенных людей в моем сердце! 💫🌹🌹💝🌹🌹💫", "Мой ангел", "Моя детка", "Ты всегда красива, у тебя великолепная внешность и привлекательная улыбка", "Ты королева навсегдакрасивая Анджелина 👍💐💐💐 ♥ ️ ♥ ️ ♥ ️ ♥ ️💎💎💎💎", "Ой, как выглядит как королева, красавица!"

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