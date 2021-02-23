Яна Кошкина подарила мужчинам соблазнительное фото без одежды, всем стало горячо
Известная актриса Яна Кошкина роман с которой приписывают Гарику Харламову похвасталась пикантной фотосессией, пишет Politeka.net. В аккаунте актрисы в Instgaram появилась фото в без верхней одежды.
Яна позировала на балконе в темных штанах, а шляпой прикрыла свои "дыньки". Девушка изогнулась, опустив глаза. Волосы Яна также распустила на плечи.
В блоге Яна поздравила мужчин с 23 февраля, вручив такой изысканный подарок в виде своего фото.
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Известно, что Яну считают невестой российского юмориста Гарика Харламова. Слухи о возможном романе начали распространяться после развода комика с актрисой Кристиной Асмус.
Поклонники выразили искреннюю благодарность Яне, а также не забыли засыпать девушку комплементами: "Кисунь ты прекрасна ❤️", "Шляпа горит!!!", "Какая же ты классная соска", "Красавица", "Шикарная 😍😍😍", "Да, шляпа серьезная 😂😂😂", "Так вот как ходят женщины в Барвихе", "Шляпка 👒 Мешает", "Яна, ты само очарование в этой галактике🔥🔥🔥", "Красавица ты моя, спасибо большое❤️❤️❤️", "Люблю тебя до луны и обратно".
Напомним, что бесстыжая "невеста" Харламова пощекотала нервы мужчин пышным бюстом в шубе без ничего: "Март почуяла".
Как сообщала Politeka, "невеста" Харламова надула губки и пожаловалась на здоровье: "Наказание для меня...".
Также Politeka писала, что "невеста" Харламова наклонилась к камере, сверкнув пышным бюстом: "Спрячь дыньки, выпадут".