Модель Яна Кошкина позировала фотографу в шубе на голое тело, получилось пикантно

Как сообщает Politeka.net, модель и актрису Яну Кошкину уже окрестили новой "невестой" российского юмориста Гарика Харламова. Слухи о возможном романе начали распространяться после развода комика с актрисой Кристиной Асмус.

Кошкина, как и бывшая Харламова, тоже не промах, девушка активный пользователь Instagram, где радует своих многочисленных фолловеров результатами жарких фотосессий. Так, недавно красотка опубликовала в своем микроблоге пикантное фото, на котором появилась в соблазнительном образе. Как видно Яна запечатлена в светлой комнате, она стоит у окна в интересной позе, спершись на стенку.

Перед камерой модель появилась в коротенькой коричневой шубке, под которой видно только черный бюстгальтер, который едва удерживает пышные формы. Свой образе она дополнила стильными бежевыми туфельками на шпильках, которые визуально удлинили стройные ножки. Волосы красотки распущены и откинуты на спину, а на ее лице легкий макияж, девушка склонила голову и не смотрит в объектив.

В подписи к фотографии Кошкина написала: "Хочу много лайков под этим фото! Всех жду сегодня, на концерте «Однажды в России»! Спою для Вас. Photo: @nellyamartirosova. Muah: @ilgeeva". Поклонники не прошли мимо и принялись активно обсуждать снимок модели, засыпая ее комплиментами в комментариях к публикации. "Фото класс", "Снимай шубу", "Ух, кошечка, кажется, уже март почуяла", "Хотеть не вредно", "Огонь", "Красотка", "Яна, ты персик/конфетка/кошечка! Обожаю тебя!", - пишут в комментариях к фото модели.

Напомним, "Невеста" Харламова надула губки и пожаловалась на здоровье: "Наказание для меня...".

Как сообщала Politeka, "Невеста" Харламова наклонилась к камере, сверкнув пышным бюстом: "Спрячь дыньки, выпадут".

Также Politeka писала, "Невеста" Харламова бесстыдно задрала подол юбки, показывая идеальные ноги: "Ух, боярыня!".