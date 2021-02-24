Популярная певица Тина Кароль свела с ума поклонников своими упругими формами

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страничек Тины в Инстаграм появился коллаж, созданный из стоп-кадров из клипа. На фото артистку показали со всех сторон, сделав акцент на самых сладких местах. Поклонники показали аппетитную пятую точку звезды, а также словили самые пикантные позы, которые она принимала в клипе.

«А сколько раз ты пересмотрел клип #Скандал?», - пишут авторы аккаунта.

В комментариях преданные поклонники стали обсуждать клип, а также оставлять десятки восторженных отзывов о внешности Тины.

«10000000 Тина Кароль вааау! Обожаю её», «Очень много раз, потому что Тины много не бывает», «Не считаю, но слушаю всё время даже сейчас», «Очень очень много раз, клип супер», «Очень много прям очень», - пишут пользователи сети.

Как известно, Тина Кароль провела серьезный ребрендинг своего артистического образа. Она показала себя с новой стороны, пообещав, что теперь станет более дерзкой и смелой. Ее новый клип «Скандал» за 10 дней набрал более 5 миллионов просмотров. Добавим, что клип с провокационным названием вышел после того, как Ольга Полякова на всю страну обозвала Тину «плакальщицей на похоронах».

Напомним, что полураздетая Кароль разочаровала вульгарной выходкой: "Зачем на Юли Саниной мужа залезла?".

Как сообщала Politeka, Тина Кароль заинтриговала публичными ласками с загадочным мужчиной: "Скажите, что это рука Дана".

Также Politeka писала, что Тина Кароль в пикантных позах неожиданно раскрыла тайный посыл "Скандала": "Людей же не обманешь!".