Популярна співачка Тіна Кароль дивує розкадровками зі свого кліпу разом з його незвичайною історією

Тіна Кароль звикла виступати в одному стилі і вважала за краще робити це багато років, так як це створило їй певну репутацію. Проте, цього разу артистка відійшла від звичної манери виконання і вирішила кардинально змінити її. У кліпі "Скандал" зірка показує і говорить про сильну жінку.

За словами співачки, це історія про жінку, якій хотілося б бути слабкою тільки поруч з правильним чоловіком. Колега співачки і дівчина, яка брала участь в постановці танців Кароль також розкрила таємний посил мовою жестів в кліпі артистки.

Як виявилося, все було не так просто:

"Далі Кароль робить руками ріжки. Цей жест говорить про те, що сатана заточений в пеклі і не зможе принести людям шкоди 👽 #детальныйразборхореографии #символикавкліпетиникароль #освобождениед'яволаиеготриумф».

Шанувальники тут же відповіли:

"Побачила кліп-твою хореографію дізналася, не дивлячись в опис🔥 👍; звідки вона дізналася про це? Ніхто не повинен був здогадатися 👹; чому так смішно?😂 ; Класна робота👏; знову зі своїм справжнім мистецтвом 🙄; я спостерігаю за твоїм творчістю давно-мистецтво на століття; а можна докладніше?! Що за "сатана" і якої шкоди? 😮🤔... Несподівана драматургія, однак...; 👁 всевидячі очі; який однак сенс глибокий захований... Але людей же не обдуриш"»

Для того, щоб повністю привернути увагу до нової роботи, зірка вирішила зареєструватися в "Тік-Ток" і здалала власний челендж з колегою-артистом.

Наспівуючи воюю пісню, Тіна залізла на шию чоловікові, якого в мережі прозвали копією чоловіка Юлії Саніної. При цьому артистка не припинила виконувати композицію і всіляко рухалася в такт музиці, поки сам чоловік змушений був просто стояти. Настільки пікантний виступ викликав бурю обговорень в мережі.

Нагадаємо, що Кароль після свого скандалу вразила словами про єдиного чоловіка: "а поки...".

Як повідомляла Politeka, Тіна Кароль здивувала особистими кадрами з Даном Баланом на засніженій вулиці: "Скандал".

Також Politeka писала, що загадкова Кароль похвалилася колечком на тому самому пальчику, фанати ахнули: "ідеал для чоловіків"